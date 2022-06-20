В результате обстрелов в Одессе пострадали объекты инфраструктуры: в горсовете рассказали детали

Одесский городской совет рассказал о последствиях обстрела вражескими ракетами. Без окон осталось 5 построек.

Соответствующую информацию городские власти рассказали вечером 20 июня. Известно, что враг запустил по Югу 14 ракет.

Заметьте По Югу кафиры нанесли 14 ракетных ударов: в Одессе сгорел состав

В результате ракетных обстрелов в нескольких сооружениях Одессы выбило окна

Одесский городской совет сообщил, что в результате обстрела ракетами пострадали:

окна в 3 котельных и 1 административном здании;

окна в помещениях 2 коммунальных предприятий – более 30 окон;

разбита одна остановка.

Оккупанты 14 ракет выпустили за 3 часа

Российские кафиры 20 июня по Югу Украины выпустили 14 ракет. Они ударили по:

Очаковую;

устье Дуная;

Белгород-Днестровском районе Одесщины;

а также по Одессе.

В области и пригороде Очакова враги повредили сельскохозяйственные площади. В результате атаки врага возник пожар на логистическом продовольственном составе в Одессе.

Предварительно известно, что состав выгорел. Спасателям удалось локализовать огонь на площади в 300 квадратных метров.

По предварительной информации главы Одесской ОВ Максима Марченко, в результате атаки врага пострадали люди.

В Черном море уменьшилась вражеская корабельная группировка

Оперативное командование " Юг " 20 июня сообщило, что Россия уменьшила свою корабельную группировку в акватории Черного моря.

Враг унес с моря один ракетный корабль постоянного присутствия, однако оставил еще два.

Кроме этого, Москва держит в Черном море три подлодки и столько же больших десантных кораблей.

Угроза удара 28 крылатыми ракетами остается,

– отметили в оперативном командовании "Юг".

Последние новости с Юга

20 июня Вооруженные Силы Украины ударили по "вышкам Бойко" в Черном море . Эту информацию подтвердил заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004-2020 годах Андрей Рыженко. По словам капитана, там серьезное повреждение.

Так называемый "глава" временно оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что пострадали 12 человек гражданского персонала. Однако не упомянул о военном контингенте, который точно находится на каждой из этих "вышек".

Кроме того, российские кафиры утром 20 июня пытались ударить двумя ракетами "Оникс" по Одесщине . К счастью, украинская противовоздушная оборона сбила ракеты.

Смотрите также – в Одесской области ПВО сбила 2 ракеты российских оккупантов: видео