Жирный улов: в результате операции в Крыму поражены 4 катера "Тунец", 2 из них уничтожены, – ГУР

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Согласно уточненным данным, в результате миссии ГУР МО Украины спецназовцы Group 13 уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.



Поэтому в целом потери государства-агрессора России от атаки украинскими ударными морскими дронами Magura V5 составили четыре скоростных транспортно-десантных катера КС-701 "Тунец".



Указанные средства оккупанты использовали для логистики и патрулирования акватории вблизи временно оккупированного полуострова.