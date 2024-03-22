В результате попадания в ДнепроГЭС произошла утечка нефтепродуктов в Днепр
Удар России по ГЭС в Запорожье негативно повлиял на среду. К счастью, дамбу не прорвало, однако в Днепр вытекли нефтепродукты.
Кроме того, что нефтепродукты попали в Днепр, специалисты зафиксировали еще и засорение почв.
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После подрыва ГЭС в Днепр попала нефть
После обстрела ГЭС в Запорожье специалисты Государственной экологической инспекции Южного округа осмотрели пострадавшие территории, чтобы определить вред для окружающей среды.
Они зафиксировали засорение почв и утечку нефтепродуктов в реку Днепр.
Нефтепродукты в Днепре / фото Государственной экологической инспекции Южного округа
Специалисты Инспекции отобрали пробы воды и почвы для проведения лабораторных исследований и соответствующих расчетов. Результаты будут известны позже.
Кроме этого, инспекция определила площади засорения отходами разрушения:
- по улице Славутича более 7200м2.
- по улице Петра Сагайдачного (Бородинской) более 300м2.
Все полученные материалы специалисты передадут в Оперативный штаб при ГЭИ Украины и правоохранителям.
Россияне пытались создать экологическую катастрофу
В Офисе Генпрокурора сообщили, что во время атаки 22 марта россияне выпустили по ДнепроГЭС 8 ракет. Это крупнейшая гидроэлектростанция Украины и важный объект критической инфраструктуры.
Враг целился именно в плотину ДнепроГЭС, пытаясь создать новую экологическую катастрофу вроде подрыва Каховской ГЭС в 2023 году.
К слову, за сутки до атаки, 21 марта, россияне анонсировали удар по ГЭС в Днепре, заявляя, что ВСУ якобы планируют взорвать дамбу. Это для того, чтобы снять с себя ответственность за катастрофу.
Сейчас на станции до сих пор продолжаются аварийно-спасательные работы, службы ГСЧС пытаются потушить пожар. Тем временем правоохранители начали расследование по факту террористического обстрела.