В результате ракетного удара по Кропивницкому погибли 5 человек, очень много раненых

россияне 28 июля атаковали Кропивницкий. По состоянию на 15:28 известно, что оккупанты убили в городе 5 человек.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. По его словам, еще 25 человек получили ранения.

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"Есть 25 раненых: 12 военных и 13 гражданских сейчас в больнице. Их жизни ничего не угрожает", – сказал глава ОВА.