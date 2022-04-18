В результате ракетных обстрелов Львова погиб Юрий Кушнир – директор шиномонтажа

Печальное известие сообщил Новояворовский городской совет, который выразил искренние соболезнования родным и близким Юрия.

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В результате ракетных обстрелов Львова российскими оккупантами, погиб уроженец Новояворовска Юрий Кушнир. Мужчина управлял сервисом технического обслуживания и шиномонтажа, в помещение которого попала ракета.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия, понимаем, как трудно смириться с этим непоправимым горем,

– отметили в сообщении.

Напомним, утром 18 апреля россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову. Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщил о 7 погибших, 4 из них – работники шиномонтажа.

Что известно о Юрии Кушнире

Юрий родился 16 июня 1983 года в Новояворовске.

Окончил Новояворовскую школу №1, после чего учился во Львовском кооперативном колледже экономики и права.

У Юрия остались мать Мария и отец Алексей, жена Ирина и 6-летний сын Владислав, сестры Ольга и Татьяна.

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