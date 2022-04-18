В результате ракетных обстрелов Львова погиб Юрий Кушнир – директор шиномонтажа
Источник:Новояворовский городской совет
В результате ракетных обстрелов Львова российскими оккупантами погиб Юрий Кушнир, который руководил шиномонтажем, куда попала ракета.
Печальное известие сообщил Новояворовский городской совет, который выразил искренние соболезнования родным и близким Юрия.
Читайте также Ракетный обстрел Львова: спасатели показали последствия ужасного пожара
В результате ракетных обстрелов Львова российскими оккупантами, погиб уроженец Новояворовска Юрий Кушнир. Мужчина управлял сервисом технического обслуживания и шиномонтажа, в помещение которого попала ракета.
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия, понимаем, как трудно смириться с этим непоправимым горем,
– отметили в сообщении.
Напомним, утром 18 апреля россияне нанесли 5 ракетных ударов по Львову. Глава местной ОВА Максим Козицкий сообщил о 7 погибших, 4 из них – работники шиномонтажа.
Что известно о Юрии Кушнире
- Юрий родился 16 июня 1983 года в Новояворовске.
- Окончил Новояворовскую школу №1, после чего учился во Львовском кооперативном колледже экономики и права.
- У Юрия остались мать Мария и отец Алексей, жена Ирина и 6-летний сын Владислав, сестры Ольга и Татьяна.
Обратите внимание – разведка Британии назвала цели оккупантов на Востоке Украины: детали в видео