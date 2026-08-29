Произошел удар по складу с последующей детонацией, – Зеленский рассказал о ситуации в Миле

28 августа российский беспилотник поразил складское здание, что привело к взрыву в селе Мила под Киевом. В результате взрыва были повреждены близлежащие объекты инфраструктуры, жилые дома и пансионат для пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Как сообщил в своем телеграм-канале президент Зеленский, на данный момент известно о почти 30 погибших, среди которых – глава Дмитровской общины Тарас Дидич, спасавший людей.

Что известно о последствиях удара

С вечера в селе Мила продолжается ликвидация последствий этого удара с помощью дрона.

На месте развернуты штабы для оказания помощи людям, задействованы все необходимые службы, работают более 300 сотрудников ГСЧС.

Был нанесен удар по складу с последующей детонацией. К сожалению, имеются значительные разрушения окружающей инфраструктуры: повреждены жилые дома, пансионат для пожилых людей и людей с инвалидностью,

– написал Зеленский.

На данный момент известно, что 27 человек погибли, еще 42 пострадали.

Уже более 370 человек эвакуированы, и эвакуация продолжается.

Были доклады премьер-министра Сергея Корецкого, министра внутренних дел Ивана Выговского. Обязательно те, кто допустил это, должны понести ответственность за свои решения. Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование, возбуждено уголовное дело по статье о служебной халатности. Существуют нормы: боеприпасы рядом с домами и другой жилой застройкой быть не могут. Обязательно будут сделаны соответствующие выводы,

– отметил президент.

Напомним, что в целом этой ночью российские войска запустили по регионам Украины более 260 ударных беспилотников, нанеся удары по Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и другим областям.