В результате удара по гостинице в Кривом Роге погиб бывший глава Черкасской ОГА

В ночь на 27 августа российские войска ударили по гостинице "Аврора" в Кривом Роге. В результате атаки погиб бывший руководитель Черкасской областной государственной администрации Сергей Сергийчук.

Взрыв в Кривом Роге раздался через несколько минут после объявления воздушной тревоги. Всего в результате ночного ракетного удара по гостинице погибли 4 человека и 5 пострадали.

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В результате российской атаки погиб Сергей Сергийчук

Сергей Сергийчук руководил областной администрацией с 28 августа по 29 декабря 2020 года. Также Сергей Сергийчук был военнослужащим, участвовал в боях за Киев и Киевскую область, был ветераном АТО, строителем сил ТРО ВСУ.

Трагическое известие также прокомментировал главный раввин Украины Моше Реувен Асман. Он отметил, что был близко знаком с Сергеем Сергийчуком и они много общались.

Его смелость и преданность Украине – никогда не будут забыты! Молюсь за упокой его души, мои искренние соболезнования близким Сергея Ивановича,

– написал Моше Реувен Асман.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Сергийчука. Вечная память!

Ранее правоохранители показали первые минуты после российского удара по гостинице в Кривом Роге. Они одними из первых прибыли на место вражеской атаки, присоединились к спасению людей и разбору завалов совместно с другими экстренными службами.