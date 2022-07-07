В результате удара по Харькову погибли по меньшей мере 3 человека, еще 5 ранены

Российские оккупанты 7 июля ударили по Харькову из РСЗО по меньшей мере 6 раз. В результате вражеского массированного обстрела стало известно о, по меньшей мере, 3 погибших и 5 раненых.

Ранее глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщал о, по меньшей мере, 3 пострадавших. Обновленную информацию о жертвах и пострадавших по состоянию на 18:56 обнародовал глава Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте также россияне в чатах прифронтовых украинских городов угрожают жителям тотальными обстрелами

Актуальная информация о массированном обстреле россиянами Харькова 7 июля

Болвинов уточнил, что россияне в очередной раз ударили по Харькову, а именно по Немышлянскому району города. По его информации, погибли 3 человека, еще 5 харьковчан получили ранения.

По предварительным данным, наш город обстрелян из РСЗО "Ураган", осколочно-фугасные снаряды,

– добавил Болвинов.

Чиновник рассказал, что следователи уже находятся на месте и работают над установлением всех подробностей и фактов.

Следователи работают на местах попадания вражеских РСЗО по Харькову / Фото из фейсбука Сергея Болвинова

Обратите внимание Авдеевка в огне: за сутки оккупанты обстреляли город более 10 раз

Что известно об ударах оккупантов по Харькову 7 июля

Оккупанты массированно обстреляли Харьков из реактивных систем залпового огня – военный журналист Андрей Цаплиенко сообщил о, по меньшей мере, 6 "прилетах". Сообщения о взрывах в местных телеграм-каналах начали появляться около 17:30. В результате вражеского огня в городе вспыхнули пожары.

На момент попадания вражеских РСЗО по городу в Харькове не была объявлена воздушная тревога. Впоследствии глава ОВА Олег Синегубов призвал жителей Харькова быть максимально осторожными и без необходимости не находиться на улицах города, ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру.

К слову, Харьковщина продолжает подвергаться циничным обстрелам оккупантов. Днем ранее, в ночь на 6 июля, захватчики нанесли ракетные удары по областному центру, в результате чего погибли 30 человек.

Вас может заинтересовать – в министерстве обороны россии внезапно объявили о "паузе" в войне: смотрите видео