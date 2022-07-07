Раніше голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про щонайменше 3 постраждалих. Оновлену інформацію щодо жертв та потерпілих станом на 18:56 оприлюднив очільник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

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Актуальна інформація щодо масованого обстрілу росіянами Харкова 7 липня

Болвінов уточнив, що росіяни вчергове вгатили по Харкову, а саме по Немишлянському районі міста. За його інформацією, загинули 3 людей, ще 5 харків'ян отримали поранення.

За попередніми даними, наше місто обстріляно з РСЗВ "Ураган", осколково-фугасними снарядами,

– додав Болвінов.

Посадовець розповів, що слідчі уже перебувають на місці "прильотів" та працюють над встановленням усіх подробиць та фактів.

Слідчі працюють на місцях влучання ворожих РСЗВ по Харкову / Фото з фейсбуку Сергія Болвінова

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Що відомо про удари окупантів по Харкову 7 липня

Окупанти масовано обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню. Військовий журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про щонайменше 6 "прильотів". Повідомлення про вибухи у місцевих телеграм-каналах почали з'являтися близько 17:30, мовилось про влучання одразу по декількох районах міста. Внаслідок ворожого вогню спалахнули пожежі.

На момент влучання російських РСЗВ по Харкову не було оголошено про повітряну тривогу. Згодом очільник ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців Харкова бути максимально обережними та без нагальної потреби не перебувати на вулицях міста, адже ворог б'є підступно, уражаючи житлові райони та цивільну інфраструктуру.

До слова, Харківщина продовжує потерпати від цинічних обстрілів окупантів. Днем раніше, у ніч проти 6 липня, загарбники завдали ракетних ударів по обласному центру, внаслідок чого загинули 30 людей.

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