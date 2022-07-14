В результате удара по Виннице разрушены медицинский центр и Дом быта "Юбилейный"

Детали ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов сообщили в пресс-службе ГСЧС. Там заявили, что россия 14 июля нанесла ракетные удары по центру Винницы.

Узнайте больше Жуткий ракетный обстрел Винницы: все что известно об атаке врага 14 июля

В результате обстрела произошло попадание на парковку возле Дома быта "Юбилейный". Также частично разрушен медицинско-диагностический центр, расположенный рядом.

Последствия обстрела Винницы: видео

Приблизительно в 10:40 Винницкий городской совет подтвердил ракетный удар со стороны российских военных. В Нацполиции сообщили, что были зафиксированы 3 российские ракеты, которые ударили по Виннице.

В то же время глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью.