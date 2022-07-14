В результате удара по Виннице разрушены медицинский центр и Дом быта "Юбилейный"
Источник:ГСЧС
вооруженные силы россии днем 14 июля цинично атаковали Винницу. В результате ракетных обстрелов со стороны оккупантов разрушен медицинский центр.
россияне ударили по центру Винницы
Детали ракетных обстрелов со стороны российских оккупантов сообщили в пресс-службе ГСЧС. Там заявили, что россия 14 июля нанесла ракетные удары по центру Винницы.
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В результате обстрела произошло попадание на парковку возле Дома быта "Юбилейный". Также частично разрушен медицинско-диагностический центр, расположенный рядом.
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Детали атаки россии на Винницу
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Приблизительно в 10:40 Винницкий городской совет подтвердил ракетный удар со стороны российских военных. В Нацполиции сообщили, что были зафиксированы 3 российские ракеты, которые ударили по Виннице.
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В то же время глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов информировал, что силы противовоздушной обороны сбили 4 ракеты над областью.
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По состоянию на 13:00 известно, что погибли 12 человек. Еще около 90 пострадавших обратились за помощью в медицинские учреждения, примерно полсотни из них в тяжелом состоянии. Украинские спасатели сообщили, что жертвой атаки россии стал маленький ребенок.
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- На месте ракетного удара возник пожар, который перекинулся на автостоянку. В результате загорелось около полусотни автомобилей.
- Циничный обстрел со стороны россии осудил президент Владимир Зеленский. Глава государства назвал ракетный удар со стороны россии – очередным террористическим актом.
- Также на обстрел врага отреагировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил необходимость признания россии страной-спонсором терроризма.
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что каждый российский военный преступник предстанет перед судом за каждую каплю украинской крови.
- В то же время, россия с помощью пропагандистов пытается оправдать циничный обстрел по Виннице. Пропагандисты заявляют, что якобы попали в военный объект.
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