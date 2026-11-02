Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Новости Украины Россия нанесла авиабомбами по Изюму: есть погибший и много раненых
2 ноября, 11:54
2
Обновлено - 12:10, 2 ноября

Россия ударила авиабомбами по Изюму: есть погибший и много раненых

Анастасия Колесникова

Российские войска 2 ноября ударили управляемыми авиабомбами по городу Изюм Харьковской области. В результате вражеской атаки один человек погиб, еще более десятка пострадали.

О последствиях обстрела рассказали в ГВА и ГСЧС

Сколько человек пострадало в Изюме? 

Оккупанты атаковали город с 08:50 до 09:10. Попадания зафиксировали в нескольких районах Изюма. 

В районе ИПЗ авиабомба попала в пятиэтажный жилой дом. В нем разрушены первый, второй и третий этажи. Также повреждены пять соседних многоквартирных домов, а в результате пожара уничтожены несколько автомобилей. 

В центральной части города удар пришелся на четырехэтажку. Значительные разрушения и повреждения получили еще шесть многоквартирных домов. Кроме того, уничтожены и повреждены легковые автомобили. 

В районе Гончаровки две управляемые авиабомбы попали в землю. Взрывами повреждены около 20 частных домов и два торговых заведения.

На данный момент известно об одном погибшем человеке. Еще 15 пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Последствия ударов по Изюму / ГСЧС

 

Напомним, ранее, 29 октября, российские военные сбросили УАБ на пятиэтажный жилой дом в Изюме. Тогда авиационный удар полностью разрушил конструкции подъезда многоэтажного дома. В результате спасательной операции из-под завалов извлекли тела четырех погибших жильцов, еще 14 человек получили травмы.

Связанные темы:

Война России с Украиной
Новости Украины Пострадавшие Жертвы
КАБ Харьковская область Изюм