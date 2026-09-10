"Мир видит": Зеленский отреагировал на удар по Павлограду и анонсировал новые пакеты помощи

Российские войска еще раз ударили по гражданским объектам в нескольких городах. В результате вражеских атак повреждены жилые дома и есть жертвы среди мирного населения.

Об обстрелах гражданской инфраструктуры сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Как Зеленский отреагировал на новые атаки России?

По словам президента, в Павлограде оккупанты убили беспилотниками четырех человек непосредственно возле торговых центров, а еще более 60 человек получили ранения.

Кроме того, российские войска нанесли удары авиабомбами по жилым домам в Краматорске, ранив десятки человек.

Под ударами врага также оказались другие населенные пункты Днепропетровщины, Донецкой области, Сумщины, Черниговщины и Харьковщины, а уже вечером под атакой находились Днепр и Киев.

Работаем максимально с нашими партнерами, чтобы мы могли давать защиту украинцам от такого российского террора,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что сейчас готовятся новые решения по дополнительным пакетам оборонной поддержки, в частности, для защиты украинского неба от воздушных атак.

Мир видит, что делает Россия. И будет поддержка для Украины. Сто процентов внимания сейчас этому – конкретное усиление нашей защиты, конкретное финансирование для обороны, конкретные возможности для производителей оружия, чтобы защищать жизнь,

– подытожил президент.