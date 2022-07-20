В результате утренних обстрелов Харькова – 3 погибших, среди них – 13-летний мальчик

российские военные с утра 20 июля обстреляли Харьков. В результате погибли три человека. Среди них, к сожалению, 13-летний мальчик.

Беспокойным было утро для жителей Харькова. Его враг в очередной раз обстрелял. И случилось это после отбоя воздушной тревоги.

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Враг забрал жизнь ребенка

Об этом сообщил глава Харьковской ОВО Олег Синегубов. Он отметил, что российские войска обстреляли Салтовский район города. В результате погибли трое жителей Харькова. Среди них, к сожалению, 13-летний мальчик. Также известно о мужчине и женщине, чьи жизни унес враг.

Кроме того, ранения получила 72-летняя жительница города.

О самой атаке стало известно около 09:01. Тогда корреспонденты Суспільного сообщили, что в городе слышны взрывы. Вскоре ответную информацию подтвердил Олег Синегубов. Он подчеркнул, что враг нанес удар и что на местах попаданий работают экстренные службы. Уже тогда было известно о пострадавших

Враг бил из РСЗО "Ураган"

Начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов, передает Суспільне, поделился деталями. Он отметил, что предварительные данные свидетельствуют об атаке города по реактивным системам залпового огня "Ураган".



Последствия атаки Харькова 20 июля / Фото Суспільне

Поскольку враг по Харькову часто бьет именно из РСЗО, то сигналы о воздушной тревоге начинают раздаваться уже после тревоги. Во всяком случае, жителей города мы призываем не игнорировать сирены. Перебирайтесь в безопасное место и находитесь там, пока не будет отбоя. Это может спасти вам жизнь.

Добавим, что беспокойным был вечер 19 июля. Тогда в Харькове и области жители слышали громкие взрывы. Заметим, что сирены в регионе тогда прозвучали около 19:23, а уже через 10 минут начали поступать сообщения о возможных атаках.

Горожане рассказывали, что слышали взрывы в районе Салтовки. Там также наблюдали клубы дыма, поднимающегося над городом. Тогда же подобные звуки доносились и до жителей других районов, а также области. Правда, предварительные данные свидетельствовали о том, что говорится об "отлетах", а не о "прилетах".

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