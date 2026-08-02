В результате взрыва в Москве могла пострадать дочь генерала Чайко, – СМИ

После взрыва в московском ресторане Balzi Rossi появилась информация о том, что среди пострадавших может быть дочь российского генерала Александра Чайки – Мария. По данным СМИ, женщина получила тяжелые травмы.

Об этом пишет издание "Вёрстка".

Что известно о вероятном ранении дочери генерала?

Издание пишет, что среди пострадавших в ресторане может быть дочь командующего воздушно-космическими силами России Александра Чайка – 25-летняя Мария Чайко.

В списках пострадавших, опубликовавших связанные с российскими силовиками телеграмм-каналы, фигурирует 25-летняя Мария П. Отмечается, что она получила открытую черепно-мозговую травму.

Журналисты утверждают, что Мария Чайко также упоминается в истоках баз данных под фамилией Предрий. По их данным, совпадают дата рождения и адрес проживания, а в телефонных книгах она записана как "Чайко Мария" и "невеста".

Также в списке пострадавших есть 27-летний Даниил П., которого журналисты связывают с Даниилом Предрием. По информации пропагандиста Анатолия Шария, мужчина мог погибнуть, однако он подчеркнул, что не может подтвердить эти данные.

Официального подтверждения личности пострадавших или их связи с семьей российского генерала пока нет, поскольку Мария Чайко не ответила на звонки и сообщения журналистов.

Напомним, в центре Москвы вечером 1 августа произошел мощный взрыв в ресторане Balzi Rossi. По предварительным данным, погибли 5 человек, еще не менее 21 получили ранения и находятся в больницах. Среди версий происхождения взрыва называют газовое оборудование на кухне. В то же время, российские СМИ и оппозиционные журналисты сообщают, что в ресторане мог проходить закрытый банкет с военными, в частности празднование дня рождения российского генерала Александра Чайко.

Впоследствии российские стражи порядка заявили, что причиной взрыва в ресторане в центре Москвы стал подрыв самодельного взрывного устройства. По версии Национального антитеррористического комитета России неизвестная женщина пыталась пронести взрывчатку в ресторан, но ее остановил охранник. Оба погибли при взрыве, еще одной жертвой стал посетитель заведения. Российские СМИ также сообщают, что взрыв мог произойти в момент прибытия в ресторан VIP-персоны на автомобиле с проблесковыми маячками. В то же время, независимого подтверждения этой информации пока нет.

К слову, ресторан Balzi Rossi в центре Москвы может принадлежать российскому бизнесмену Максиму Кузнецову – владельцу букмекерской компании Fonbet. По данным РосСМИ, рестораном управляет компания ООО "Хип-хоп Кафе", 99% которой принадлежат Кузнецову. Также он контролирует компанию "Фонкор", на которую зарегистрирован сайт Fonbet.