В России кровавый людоед оказался на свободе: его помиловали ради войны против Украины

В России помиловали еще одного заключенного, совершившего тяжкие преступления, чтобы отправить на войну против Украины. На свободу вышел людоед, убивший по меньшей мере четырех человек.

Речь идет о Денисе Горине из Сахалинской области. В октябре 2023 года на странице Горина в соцсетях появилось новое фото в военной форме с Z-символикой на рукаве.

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Российский людоед получил ранение

Сосед Горина, по имени Дмитрий подтвердил информацию, что людоед вышел из тюрьмы. Сосед добавил, что Горин сейчас находится в госпитале Южно-Сахалинская.

"Сейчас он в Южно-Сахалинске, в госпитале, средней тяжести ранения. Считай, на свободе, помилован, пол срока как с куста. Но, думаю, ненадолго он на свободе. Родные его жертв все помнят", – сообщил его сосед Дмитрий.

Как пишут СМИ, впервые Горин был осужден в 2003 году за убийство и издевательство над телом убитого. Ему присудили 10 лет серьезного режима. За образцовое поведение он вышел из колонии в 2010 году

В июне 2011 года братья Денис и Евгений Горины жестоко избили человека. Пока потерпевший был без сознания, Евгений Горин добил его ножом. В январе 2012 года братья Горины зарезали еще одного человека.

Летом 2012 года было раскрыто по меньшей мере четвертое убийство, совершенное Денисом Гориным. По версии следствия, в ноябре 2010 года он сначала убил человека, а затем срезал с ног трупа промывшее мясо, положил в холодильник, а позже съел. Суд приговорил Горина к 22 годам исправительной колонии особого режима.

Кого еще в России выпустили на свободу ради войны против Украины