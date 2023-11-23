Мовиться про Дениса Горіна із Сахалінської області. У жовтні 2023 року на сторінці Горіна в соцмережах з'явилося нове фото у військовій формі із Z-символікою на рукаві.
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Російський людожер зазнав поранення
Сусід Горіна, на ім'я Дмитро підтвердив інформацію, що людожер вийшов з в'язниці. Сусід додав, що Горін зараз перебуває в госпіталі Южно-Сахалінська.
"Зараз він у Южно-Сахалінську, в госпіталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилуваний, пів строку як із куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усе пам'ятають", – повідомив його сусід Дмитро.
Як пишуть ЗМІ, вперше Горіна засудили у 2003 році за вбивство та знущання з тіла убитого. Йому присудили 10 років суворого режиму. За зразкову поведінку він вийшов із колонії у 2010 році
У червні 2011 року брати Денис і Євген Горіни жорстоко побили людину. Поки потерпілий був без свідомості, Євген Горін добив його ножем. У січні 2012 року брати Горіни зарізали ще одну людину.
Влітку 2012 року було розкрито щонайменше четверте вбивство, скоєне Денисом Горіним. За версією слідства, у листопаді 2010 року він спочатку вбив людину, а потім зрізав з ніг трупа м'ясо, яке промив, поклав у холодильник, а пізніше з'їв. Суд засудив Горіна до 22 років виправної колонії особливого режиму.
Кого ще в Росії випустили на волю заради війни проти України
- Нещодавно у Росії помилували сатаніста Ніколая Оголобяка, який здійснював ритуальні вбивства підлітків з канібалізмом. Відповідний указ про звільнення від ув'язнення підписав Владімір Путін. Оголобяк мав відбувати 20 років у колонії суворого режиму.
- Також на волю вийшов Сергєй Хаджикурбанов, організатор убивства російської опозиційної журналістки Анни Політковської. Він теж вирушив на війну проти України.
- Нещодавно в полон до українських військових потрапив колишній російський зек Романа Грибко. Він розповів, як його вербували в армію, а також поділився жорстокими правилами виживання у російській армії.