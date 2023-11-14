Хаджикурбанов був засуджений у 2014 році до 20 років позбавлення волі. Його термін ув'язнення закінчувався у 2034 році. Як пишуть російські ЗМІ, наприкінці 2022 року він вийшов з колонії та відправився на війну в Україну, інформує 24 Канал.
Дивіться також Доведемо, що "Вагнер" – сила, – розлючений російський зек накинувся з погрозами на адресу Путіна
Хаджикурбанов дослужився до командира батальйону
Повідомляється, що Хаджикурбанов почав службу на посаді командира відділення розвідки окупантів. Незабаром він дослужився до командира батальйону.
Через пів року служби в російській армії Хаджикурбанов продовжив контракт з міноборони Росії. Як пишуть російські ЗМІ, пів року – це той строк, який потрібно відвоювати ув'язненим, щоб отримати офіційну довідку про звільнення.
На який саме строк він уклав контракт, і на якій він посаді зараз – невідомо. Наразі його звільнено від відбування покарання у колонії.
Що відомо про Хаджикурбанова
- Сергєй Хаджикурбанов – колишній оперативник регіонального управління по боротьбі з організованою злочинністю у Росії. Він займався етнічними злочинними угрупованнями.
- Хаджикурбанов був затриманий у 2007 році за звинуваченням в організації вбивства журналістки Анни Політковської, яку боявся Владімір Путін.
- Журналістка з українським корінням була вбита 7 жовтня 2007 року, в день народження Владіміра Путіна. Вона займалася Бесланом, "Норд-Остом", Чечнею та викривала корупцію у Росії.
- У 2009 році суд присяжних визнав Хаджикурбанова невинним. Потім його знову затримали у справі про вимагання у Сергія Павлюченкова, ще один організатор убивства Політковської, і знову звинуватили в причетності до організації вбивства журналістки.
- На лаві підсудних разом із Хаджикурбановим опинилися чеченський авторитет Лом-Алі Гайтукаєв, три брати Махмудових і Сергій Павлюченков.
- Хаджикурбанов до кінця відмовлявся давати свідчення і заявляв про свою невинуватість.