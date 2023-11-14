Хаджикурбанов був засуджений у 2014 році до 20 років позбавлення волі. Його термін ув'язнення закінчувався у 2034 році. Як пишуть російські ЗМІ, наприкінці 2022 року він вийшов з колонії та відправився на війну в Україну, інформує 24 Канал.

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Хаджикурбанов дослужився до командира батальйону

Повідомляється, що Хаджикурбанов почав службу на посаді командира відділення розвідки окупантів. Незабаром він дослужився до командира батальйону.

Через пів року служби в російській армії Хаджикурбанов продовжив контракт з міноборони Росії. Як пишуть російські ЗМІ, пів року – це той строк, який потрібно відвоювати ув'язненим, щоб отримати офіційну довідку про звільнення.

На який саме строк він уклав контракт, і на якій він посаді зараз – невідомо. Наразі його звільнено від відбування покарання у колонії.

Що відомо про Хаджикурбанова