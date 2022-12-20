Сначала тревогу объявили на Харьковщине, однако впоследствии она распространилась на ряд других регионов, сообщает 24 канал. Если слышите сигнал об опасности – немедленно направляйтесь в укрытие.

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Звуки взрывов на Полтавщине: что говорят власти

В 12:44 в Полтавской области прозвучали сирены. Жителей региона призвали спуститься в укрытие или хотя бы соблюдать правила "двух стен".

Где-то через 5 минут после начала воздушной тревоги местные услышали звук взрыва. Чуть позже глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин предупредил жителей региона, что в Миргородской общине в этот день будут проводить учебные стрельбы, поэтому они могут услышать звуки стрельбы.

Где еще раздалась тревога

По состоянию на 13:40 воздушную тревогу объявляли в:

Сумской области;

Харьковской области;

Полтавской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области;

Донецкой области;

Александрийском районе, Кировоградской области.

Кроме того, непрерывная тревога с 4 апреля продолжается в Луганской области. На территории Крыма сирены доносились 11 декабря, с тех пор там также продолжается воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине по состоянию на 13:40 20 декабря / Скриншот с карты тревог Украины

Отметим, что на 14.00 в перечисленных областях объявили об отбое. Тревога продолжается только в Криворожском районе, Днепропетровской области, Луганской области и Крыму.

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