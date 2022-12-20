Спершу тривогу оголосили на Харківщині, проте згодом вона поширилася на низку інших регіонів, повідомляє 24 канал. Якщо чуєте сигнал про небезпеку – негайно прямуйте в укриття.
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Звуки вибухів на Полтавщині: що каже влада
О 12:44 в Полтавській області пролунали сирени. Жителів регіону закликали спуститися в укриття або ж бодай дотримуватися правила "двох стін".
Десь за 5 хвилин після початку повітряної тривоги місцеві почули звук вибуху. Трохи згодом голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попередив жителів регіону, що в Миргородській громаді цього дня проводитимуть навчальні стрільби, тому вони можуть почути звуки стрільби.
Де ще пролунала тривога
Станом на 13:40 повітряну тривогу оголошували в:
- Сумській області;
- Харківській області;
- Полтавській області;
- Дніпропетровській області;
- Запорізькій області;
- Донецькій області;
- Олександрійському районі, Кіровоградської області.
Крім того, безперервна тривога з 4 квітня продовжується на Луганщині. На території Криму сирени лунали 11 грудня, відтоді там також триває повітряна тривога.
Повітряна тривога в Україні станом на 13:40 20 грудня / Скриншот з мапи тривог України
Зауважимо, що станом на 14:00 в перелічених областях оголосили про відбій. Тривога продовжується лише у Криворізькому районі, Дніпропетровської області, на Луганщині та в Криму.
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Росія атакувала Київ "Шахідами" у День Святого Миколая
- У ніч на 19 грудня Росія атакувала кілька регіонів країни дронами Shahed-136. Найбільше дісталося Києву та області.
- В офіційних повідомленнях місцевої влади повідомлялося про щонайменше 18 збитих дронів. Попри це, на жаль, не обійшлося й без прильотів.
- Уламки ворожих безпілотників пошкодили житлові будинки, а також автомобілі. Також вороги влучили в об'єкти критичної інфраструктури.
- Унаслідок нападу постраждали 2 жителів області. Крім того, у столиці ввели екстрені відключення світла.
- Станом на 20 грудня ситуація з електропостачанням в місті та області залишається критичною. Більшість споживачів усе ще не мають світла.