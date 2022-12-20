Спершу тривогу оголосили на Харківщині, проте згодом вона поширилася на низку інших регіонів, повідомляє 24 канал. Якщо чуєте сигнал про небезпеку – негайно прямуйте в укриття.

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Звуки вибухів на Полтавщині: що каже влада

О 12:44 в Полтавській області пролунали сирени. Жителів регіону закликали спуститися в укриття або ж бодай дотримуватися правила "двох стін".

Десь за 5 хвилин після початку повітряної тривоги місцеві почули звук вибуху. Трохи згодом голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін попередив жителів регіону, що в Миргородській громаді цього дня проводитимуть навчальні стрільби, тому вони можуть почути звуки стрільби.

Де ще пролунала тривога

Станом на 13:40 повітряну тривогу оголошували в:

Сумській області;

Харківській області;

Полтавській області;

Дніпропетровській області;

Запорізькій області;

Донецькій області;

Олександрійському районі, Кіровоградської області.

Крім того, безперервна тривога з 4 квітня продовжується на Луганщині. На території Криму сирени лунали 11 грудня, відтоді там також триває повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні станом на 13:40 20 грудня / Скриншот з мапи тривог України

Зауважимо, що станом на 14:00 в перелічених областях оголосили про відбій. Тривога продовжується лише у Криворізькому районі, Дніпропетровської області, на Луганщині та в Криму.

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