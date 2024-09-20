В Украине необычно объявляли тревогу: в каких регионах выла сирена

В ряде областей объявляли воздушную тревогу. Угроза распространялась из-за применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщают Воздушные силы. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и пройти в ближайшие укрытия.

К теме В Одессе слышали серию взрывов: в небо поднимается дым

В ряде областей объявили воздушную тревогу

Актуальная информация. По состоянию на 14:28 прозвучал отбой воздушной тревоги.

В Украине в 13:54 начала распространяться воздушная тревога. Сначала об опасности предупредили в южных областях, еще раньше – оставалась угроза для Востока Украины.

Как сообщили в Воздушных силах, существует угроза применения врагом баллистического типа вооружения. Так, по состоянию на 13:56 воздушная тревога объявлена в:

Донецкой,

Харьковской,

Днепропетровской,

Полтавской,

Кировоградской,

Запорожской,

Одесской,

Николаевской,

Херсонской областях.

Однако впоследствии тревогу начали объявлять на Западе Украины, что является нетипичным для угрозы баллистики. Так, в 13:59 воздушную тревогу объявили также в Закарпатской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях.



Карта тревоги в Украине по состоянию на 14:13 / Скриншот alerts.in.ua

Стоит отметить, что объявленная тревога на Западе – нетипична для угрозы применения врагом баллистического типа вооружения. Более того, в таком случае ракеты могут нарушать воздушное пространство других стран, в частности – Молдовы и Румынии.

Во время тревоги прозвучала серия взрывов в Одессе

Во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов в Одесской области. Мощная серия взрывов прозвучала почти сразу с сигналом воздушной тревоги.

Пока неизвестно, каким типом вооружения атаковали оккупанты. В сети пишут, что сейчас над городом виднеется дым.