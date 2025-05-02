В большинстве областей Украины была воздушная тревога из-за угрозы баллистики

Утром 2 мая сирена воздушной тревоги раздалась в ряде украинских регионов. Военные предупредили о вероятной опасности.

Около 09:31 Воздушные силы сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения с юга, передает 24 Канал.

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Ракетная опасность в Украине

Опасность ударов баллистики нависала над южными, центральными и восточными регионами. В 10:03 дали отбой.

Где есть угроза баллистики: смотрите на карте

Напомним, что ночью Россия атаковала Украину 150-ю ударными БПЛА и беспилотниками-имитаторами других типов по разным направлениям.По состоянию на 08:00 подтверждены сбития 64 ударных БПЛА типа Shahed на востоке, севере и в центре страны. 62 вражеских беспилотника-имитатора – локационно потеряны (без негативных последствий).

В результате ночного удара пострадало Запорожье. Враг ударил дронами по жилому сектору города, ранения получили почти три десятка человек. 12 госпитализировали.

Кроме того, противник атаковал локомотиворемонтный завод в Запорожье, занимающийся ремонтом пассажирских электровозов.