Близько 09:31 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння з півдня, передає 24 Канал.

Дивіться також Вибухова ніч у Криму та Росії: окупанти зізналися, скільки БпЛА на них летіло

Ракетна небезпека в Україні

Небезпека ударів балістикою нависла над південними, центральними та східними регіонами.

Де є загроза балістики: дивіться на карті

Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Україну 150-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із різних напрямків. Станом на 08:00 підтверджено збиття 64 ударних БпЛА типу Shahed на сході, півночі та в центрі країни. 62 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічного удару постраждало Запоріжжя. Ворог вдарив дронами по житловому сектору міста, поранення дістали майже три десятки людей. 12 госпіталізували.

Крім того, противник атакував локомотиворемонтний завод у Запоріжжі, який займається ремонтом пасажирських електровозів.