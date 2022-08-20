В большинстве областей была воздушная тревога: в Днепре слышали взрывы

Утром 20 августа в ряде областей объявляли воздушную тревогу. Жители Днепра слышали взрывы.

О взрывах в Днепре местные корреспонденты сообщили в 09:36, а сирены начали раздаваться в 09:26.

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В воздушном командовании "Восход" сообщили, что в Днепре работает ПВО.

Где объявили тревогу

Киевская область и Киев,

Черкасская,

Винницкая,

Житомирская,

Кировоградская,

Запорожская,

Днепропетровская,

Сумская,

Харьковская,

Полтавская,

Николаевская,

Одесская,

Луганская,

Донецкая,

Херсонской области.

Как действовать

До сигнала об отбое тревоги не стоит покидать укрытие. Если вы находитесь дома, следует хотя бы соблюдать правило двух стен.

В любом случае нельзя публиковать в сети кадры взрывов или "прилетов". Это только поможет врагу скорректировать огонь.

Угрозы перед 24 августа

Военный эксперт Олег Жданов предупредил, что российские захватчики сейчас притихли, потому что готовятся активизировать удары по Украине 24 августа. Они активно стягивают ракеты, в частности, в беларуси.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупанты регулярно предпринимают подобные действия, однако Украина действует на опережение. В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк добавил, что не игнорировать тревогу нужно не только 24 августа, а всегда.

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