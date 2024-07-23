В ряде областей объявляли воздушную тревогу: враг атаковал баллистикой
В ряде областей Украины вечером 23 июля объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.
Об этом сообщили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и быть в безопасных местах.
Важно Россияне передислоцируют самолеты "Ту" ближе к Украине: к чему готовятся
Где и почему объявили воздушную тревогуВажно! Оперативную информацию о ракетной опасности или атаке БПЛА вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
Во всех областях прозвучал отбой тревоги. В Вознесенском районе Николаевской области прогремел взрыв. По предварительной информации, враг мог ударить ракетой типа "Искандер-М". Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что враг осуществил пуск баллистических ракет. По информации телеграм-каналов, под угрозой оказался Вознесенский район Николаевской области. Тревога распространилась не только на Юг, но и на часть западных и северных областей. В общем, тревогу объявили в: Также тревога объявлена и в Харьковской области. Там она длится уже более 5 часов. В ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.
Во всех областях прозвучал отбой тревоги.
В Вознесенском районе Николаевской области прогремел взрыв. По предварительной информации, враг мог ударить ракетой типа "Искандер-М".
Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что враг осуществил пуск баллистических ракет. По информации телеграм-каналов, под угрозой оказался Вознесенский район Николаевской области.
Тревога распространилась не только на Юг, но и на часть западных и северных областей.
В общем, тревогу объявили в:
Также тревога объявлена и в Харьковской области. Там она длится уже более 5 часов.
В ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.