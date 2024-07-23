В ряде областей объявляли воздушную тревогу: враг атаковал баллистикой

23 июля 2024, 18:10
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В ряде областей Украины вечером 23 июля объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и быть в безопасных местах.

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Где и почему объявили воздушную тревогу

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18:20, 23 июля

Во всех областях прозвучал отбой тревоги.

18:15, 23 июля

В Вознесенском районе Николаевской области прогремел взрыв. По предварительной информации, враг мог ударить ракетой типа "Искандер-М".

18:10, 23 июля

Мониторинговые телеграм-каналы сообщили, что враг осуществил пуск баллистических ракет. По информации телеграм-каналов, под угрозой оказался Вознесенский район Николаевской области.

18:07, 23 июля

Тревога распространилась не только на Юг, но и на часть западных и северных областей.

В общем, тревогу объявили в:

  • Запорожской,
  • Днепропетровской,
  • Херсонской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Кировоградской,
  • Черкасской,
  • Винницкой,
  • Хмельницкой,
  • Житомирской областях.

Также тревога объявлена и в Харьковской области. Там она длится уже более 5 часов.


Воздушная тревога в Украине по состоянию на 18:08

18:05, 23 июля

В ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Автор: Анжеліка Байбак