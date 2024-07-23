В ряде областей объявляли воздушную тревогу: враг атаковал баллистикой

В ряде областей Украины вечером 23 июля объявляли воздушную тревогу. Причиной этого стала угроза применения врагом баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Воздушных силах. Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и быть в безопасных местах.

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Где и почему объявили воздушную тревогу

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