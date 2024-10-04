В ряде областей Украины звучала тревога: россияне запускали ракеты
Оккупанты запустили ракеты по южным областям Украины. Взрывы раздавались в Николаеве и Запорожье.
Около 22:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.
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Центр и Север враг атакует КАБами, а по Югу запускает крылатые ракеты. Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье. Воздушные силы предупредили о ракете, которая направляется на Николаев. Почти сразу в городе прогремело несколько взрывов подряд. Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области. Повторный пуск КАБ на Запорожье. Оккупанты запустили КАБ на Запорожье.
Где объявили тревогу из-за угрозы авиационных ударов
Центр и Север враг атакует КАБами, а по Югу запускает крылатые ракеты.
Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье.
Воздушные силы предупредили о ракете, которая направляется на Николаев.
Почти сразу в городе прогремело несколько взрывов подряд.
Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.
Повторный пуск КАБ на Запорожье.
Оккупанты запустили КАБ на Запорожье.