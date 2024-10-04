В ряде областей Украины звучала тревога: россияне запускали ракеты

4 октября 2024, 22:32
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Автор: Анастасия Колесникова

Оккупанты запустили ракеты по южным областям Украины. Взрывы раздавались в Николаеве и Запорожье.

Около 22:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

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22:43, 04 октября

Где объявили тревогу из-за угрозы авиационных ударов

Центр и Север враг атакует КАБами, а по Югу запускает крылатые ракеты.

22:36, 04 октября

Иван Федоров сообщил о повторных взрывах в Запорожье.

22:27, 04 октября

Воздушные силы предупредили о ракете, которая направляется на Николаев.

Почти сразу в городе прогремело несколько взрывов подряд.

22:26, 04 октября

Председатель Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил о взрывах в Запорожской области.

22:16, 04 октября

Повторный пуск КАБ на Запорожье.

22:04, 04 октября

Оккупанты запустили КАБ на Запорожье.