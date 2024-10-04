В ряде областей Украины звучала тревога: россияне запускали ракеты

Оккупанты запустили ракеты по южным областям Украины. Взрывы раздавались в Николаеве и Запорожье.

Около 22:00 Воздушные силы сообщили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении и угрозе применения авиационных средств поражения.

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