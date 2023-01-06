По всей Украине – воздушная тревога: в Беларуси взлетели истребители

6 января 2023, 12:48
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В пятницу, 6 января, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Звуки сирен раздались в 12:48.

Если услышали сирены – немедленно спуститесь в укрытие. Враг – циничный и жестокий и неоднократно попадал в гражданские объекты.

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Где объявили воздушную тревогу

  • Одесская область
  • Днепропетровская область
  • Черниговская область
  • Харьковская область
  • Житомирская область
  • Полтавская область
  • Херсонская область
  • Киевская область и город Киев
  • Запорожская область
  • Донецкая область
  • Винницкая область
  • Николаевская область
  • Кировоградская область
  • Сумская область
  • Львовская область
  • Черкасская область
  • Хмельницкая область
  • Волынская область
  • Ровненская область
  • Ивано-Франковская область
  • Тернопольская область
  • Закарпатская область
  • Черновицкая область

Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – и во временно оккупированном Крыму.

Важно! Во время воздушных тревог не следует пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правило "двух стен".

Почему звучит воздушная тревога

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в 12:16 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси зафиксировали взлет борта ДРЛО А-50У. В 12:40 в воздух поднялся МиГ-31К.

Кроме того, на аэродроме в Барановичах в 12:03 и 12:16 зафиксировали взлет истребителей.

Украинцев предупреждают об обстреле на Рождество

  • Украинская разведка сообщила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу. Там предположили, что он может произойти раньше 9 – 10 января, это будет зависеть от того, сколько ракет будут применять оккупанты. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.
  • Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о заметных признаках подготовки российской армии. Он отметил, что многое будет зависеть от погоды. А также представитель разведки убежден, что у России есть свои планы, на которые влияют даже не один и не два фактора.
  • Кроме того, в акватории Черного моря находится только 3 корабля страны-агрессора, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ВСУ предполагают, что оккупанты вернули носителей ракет в пункты базирования для переснаряжения, чтобы подготовить атаку на Рождество.
  • Также там отметили, что у российских захватчиков все еще достаточно иранских дронов, которые они используют в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить.

Автор: Анна Романюк