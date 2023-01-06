По всей Украине – воздушная тревога: в Беларуси взлетели истребители

В пятницу, 6 января, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Звуки сирен раздались в 12:48.

Если услышали сирены – немедленно спуститесь в укрытие. Враг – циничный и жестокий и неоднократно попадал в гражданские объекты.

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Где объявили воздушную тревогу

Одесская область

Днепропетровская область

Черниговская область

Харьковская область

Житомирская область

Полтавская область

Херсонская область

Киевская область и город Киев

Запорожская область

Донецкая область

Винницкая область

Николаевская область

Кировоградская область

Сумская область

Львовская область

Черкасская область

Хмельницкая область

Волынская область

Ровненская область

Ивано-Франковская область

Тернопольская область

Закарпатская область

Черновицкая область

Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – и во временно оккупированном Крыму.

Почему звучит воздушная тревога

Во время воздушных тревог не следует пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правило "двух стен".

Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в 12:16 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси зафиксировали взлет борта ДРЛО А-50У. В 12:40 в воздух поднялся МиГ-31К.

Кроме того, на аэродроме в Барановичах в 12:03 и 12:16 зафиксировали взлет истребителей.

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