По всей Украине – воздушная тревога: в Беларуси взлетели истребители
6 января 2023, 12:48Читати новину українською
В пятницу, 6 января, во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. Звуки сирен раздались в 12:48.
Если услышали сирены – немедленно спуститесь в укрытие. Враг – циничный и жестокий и неоднократно попадал в гражданские объекты.
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Где объявили воздушную тревогу
- Одесская область
- Днепропетровская область
- Черниговская область
- Харьковская область
- Житомирская область
- Полтавская область
- Херсонская область
- Киевская область и город Киев
- Запорожская область
- Донецкая область
- Винницкая область
- Николаевская область
- Кировоградская область
- Сумская область
- Львовская область
- Черкасская область
- Хмельницкая область
- Волынская область
- Ровненская область
- Ивано-Франковская область
- Тернопольская область
- Закарпатская область
- Черновицкая область
Также непрерывная воздушная тревога продолжается в Луганской области. А с 11 декабря – и во временно оккупированном Крыму.Важно! Во время воздушных тревог не следует пренебрегать своей жизнью. Если слышите объявление об опасности – пройдите в укрытие или соблюдайте правило "двух стен".
Почему звучит воздушная тревога
Мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что в 12:16 на аэродроме в Мачулищах в Беларуси зафиксировали взлет борта ДРЛО А-50У. В 12:40 в воздух поднялся МиГ-31К.
Кроме того, на аэродроме в Барановичах в 12:03 и 12:16 зафиксировали взлет истребителей.
Украинцев предупреждают об обстреле на Рождество
- Украинская разведка сообщила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу. Там предположили, что он может произойти раньше 9 – 10 января, это будет зависеть от того, сколько ракет будут применять оккупанты. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о заметных признаках подготовки российской армии. Он отметил, что многое будет зависеть от погоды. А также представитель разведки убежден, что у России есть свои планы, на которые влияют даже не один и не два фактора.
- Кроме того, в акватории Черного моря находится только 3 корабля страны-агрессора, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ВСУ предполагают, что оккупанты вернули носителей ракет в пункты базирования для переснаряжения, чтобы подготовить атаку на Рождество.
- Также там отметили, что у российских захватчиков все еще достаточно иранских дронов, которые они используют в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить.