В ряде областей вводят экстренные отключения света
В целях сохранения энергосистемы Украины в части областей в пятницу, 28 февраля, вводятся экстренные отключения света. В настоящее время ограничения затронули по меньшей мере 3 области и столицу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго. Причиной введения экстренных отключений энергетики называют сложную ситуацию в энергосистеме в результате российских атак на критическую инфраструктуру.
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Какая причина экстренных отключений
Сегодня в ряде регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии.
Причина усиления мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь – отключаются промышленные потребители и бизнес. Графики ограничения мощности для промышленности – продолжают действовать,
– говорится в сообщении.
Отмечают, что ограничения для бытовых потребителей не применяют, кроме аварийных ситуаций в сетях облэнерго. По данным Укрэнерго, ситуация в энергосистеме все еще может измениться.
Энергетики советуют следить за сообщениями на страницах операторов системы распределения, то есть облэнерго.
В каких областях вводят экстренные отключения
ДТЭК сообщила о введении экстренных отключений на территории Киевской и Днепропетровской областей, а также в самом Киеве. В случае перемен там обещают сообщить отдельно о ситуации.
В то же время, руководитель ОВА в Черниговской области Игорь Табурец в своем телеграмм-канале сообщил, что в регионе с 17:30, согласно распоряжению, также будут частично применены аварийные отключения электроэнергии.