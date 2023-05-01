Садился вертолетом на пастбище коров: что говорят о Паше "Мерседесе" в родном селе

1 апреля митрополиту УПЦ МП Паше "Мерседесу" Лебедю объявили о подозрении и избрали меру пресечения, согласно которой он должен находиться под круглосуточным домашним арестом. Тогда он заявил, что там негде ни спать, негде есть, на что местные жители ответили возмущением.

Это и не удивительно, ведь в селе Вороньков Киевской области у него есть трехэтажное роскошное поместье. Тогда такие заявления назвали смешными словами бессовестного человека. Однако жители села Борбин в Ровненской области, которое невозможно назвать оплотом "московского православия" и откуда митрополит родом, рассказали и другие истории о нем.

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"О земляке или хорошо, или никак"

В родном селе его называют по-разному: "Владыка", "Павел", "Петр", "Лебедь". А также вспоминают его дела, которым он улучшил жизнь в Борбине. К примеру, помог со строительством новой школы, правда, за бюджетные средства.

Знаю его как вежливого ученика и благочестивого намоленного человека. Это при его благословении, его помощи мы начали строительство новой школы. Удивляют меня новости. Видела проповедь владыки – как настоящий патриот своей земли. Вырос в Украине, ходил по украинской земле. Молился о нас. Не знаю, кому верить в этих новостях, честно. Я верю Богу. А те все противостояния до добра не доведут,

– сказала Любовь Гузь, бывший директор борбинской школы.

Также борбинцы рассказали, что когда-то земной путь в село был намного сложнее воздушного, и вспомнили, что иногда митрополит на вертолете спускался с небес и приземлялся на пастбище у реки Путиловка. Так что впоследствии, по словам местных жителей, "владыка сделал дорогу" протяженностью несколько километров до поворота на село.

Кроме того, Петр Лебедь (настоящее имя митрополита) ежегодно у Дмитриев день, 8 ноября, служил в местном Свято-Успенском соборе. В этот день он накрывал в спортзале школы стол в память об отце Дмитрии.

Что борбинцы думают об аресте Паши "Мерседеса"

Что касается ареста митрополита, то местные жители подчеркнули, что "о земляках либо ничего, либо хорошее". Некоторым даже было его жалко.

Что сказать? Молчим, только молчим. Про земляков или ничего, или хорошее. Тем, кто к нему обращался, он помогал – это не заберешь,

– рассказала жительница села.

Петр Полицак, также житель Борбина, вспомнил, что в детстве митрополит "нормальным был юношей".

Ну, видите, мужчину жалко. Он нам сделал асфальт, газ провел в деревню. Но ведь можно было и перейти в украинскую (церковь – 24 Канал). У нас здесь в школу ходил, нормальный был парень. Вроде ничего такого не было,

– сказал он.

Поделились жители мнениями и о церкви Московского патриархата. Одна из женщин признала, что позиция УПЦ МП по отношению к российско-украинской войне – неправильная. Однако подчеркнула, что "запрещать церковь не надо, человек сам должен решать, куда ему идти".

"Слушайте, ну, по церкви у нас здесь никто не бунтует. Сопротивления нет. После 24-го в русскую и так меньше стали ходить. Это такая у людей гражданская и личная позиция", – рассказала одна из жительниц села.

Дом на костях

Однако, несмотря на поступки в пользу Борбина, в селе Вороньков Павел свое роскошное имение построил на костях семьи, у которой отобрал землю. Дом в селе Киевской области долгое время принадлежал семье Береговенков.

Во время приватизации в конце 90-х единственный наследник хотел приватизировать земельный участок. И пока чиновники гоняли Виктора по кругу, в октябре 2000 года дом подожгли неизвестные, из-за чего от имения остался фундамент.

Через год после пожара Виктор узнал, что Киевсовет отдал его участок во владение двум "святым отцам": наместнику Киево-Печерской лавры Павлу и Блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Владимиру. При этом решение Киевсовета датировано тем же днем, когда нотариус выдал Виктору Береговенко свидетельство о праве на наследство.

К сожалению, в суде мужчине не удалось добиться справедливости. Тогда на стороне священнослужителей находились чиновники, судьи и полиция. К тому же, через год после суда Паша "Мерседес" стал депутатом Киевсовета от "Партии регионов".