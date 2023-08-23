В Ромнах русский дрон попал в учебное заведение: здание полностью разрушено

Российские оккупанты ежедневно атакуют Украину беспилотниками. В частности, один из вражеских дронов попал в учебное заведение города Ромны Сумской области.

В среду, 23 августа, стало известно об ударе вражеского БПЛА по Ромнам. В результате этого было полностью разрушено здание учебного заведения, о чем сообщили в областной военные администрации Сумщины.

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Удар по Ромнам

Заметим, что ударили захватчики по городу дроном-камикадзе типа "Шахед". Таким образом они еще раз доказали, что воюют против мирного населения.

Около 10:05 в городе Ромны русский БПЛА типа Shahed попал в учебное заведение. К сожалению, здание заведения полностью разрушено,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что на месте удара работают все соответствующие службы: "Развернутый штаб ликвидации последствий", – написали в пресс-службе ОВА.

Обратите внимание! Ромны – город с многовековой историей. Первое упоминание об этом населенном пункте датируется 1096 годом. По данным 2017 года, в нем проживало около 40 тысяч человек.

В начале полномасштабного вторжения Ромны оккупировали русские. Вооруженные Силы освободили город 31 марта 2022 года. До российской границы по автодорогам около 150 километров.

Обстрелы Сумщины

В Сумской ОВА 23 августа констатировали, что ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов области.

"Зафиксировано 26 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Дружбовская, Свеская общины", – сообщили в областной администрации, добавив, что обошлось, по предварительной информации, без человеческих жертв.