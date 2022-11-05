Еще 120 тысяч россиян отправятся на войну: разведка Британии сказала, почему это не поможет Путину

В России 1 ноября начался ежегодный осенний призыв. Он, хоть и предусматривает привлечение дополнительных 120 тысяч военнослужащих, однако не способен усилить армию страны-агрессорки.

Такое мнение высказали британские разведчики. Они объяснили, что призыв наоборот способен усложнить проблемы российских вооруженных сил.

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По данным британской разведки, российская армия и так перегружена, обеспечивая подготовку примерно 300 тысяч военных в рамках так называемой "долевой мобилизации", объявленной 21 сентября. Теперь же стране-агрессорке придется готовить еще 120 тысяч военнослужащих.

У мобилизированных оккупантов скудный уровень подготовки

Только у мобилизованных военнообязанных в большинстве случаев минимальная подготовка или нет ее вообще.

Опытных офицеров и инструкторов направили воевать в Украину, где некоторые из них, вероятно, погибли,

– добавили разведчики.

К тому же российские войска проводят обучение в Беларуси из-за отсутствия учебного персонала, боеприпасов и оборудования в России.

"Развертывание сил с небольшой подготовкой или без нее обеспечивает небольшой дополнительный наступательный боевой потенциал", – говорится в отчете британской разведки.

Кремль обещает не отправлять призывников на войну

Россия продолжает отправлять на верную смерть своих граждан. Интересно, что в самой стране неустанно лгут, что этого не делают. Но у аналитиков есть доказательства, с которыми не поспоришь.

По мнению аналитиков из Института по изучению войны, почти наверняка призывников отправят в Украину. Произойдет это в марте или апреле 2023 года. Но может быть такое, что их опрокинут и раньше, если возникнет в этом потребность.

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