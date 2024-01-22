Карма посетила Россию: во Владивостоке ураганные ветры, в Казани – затопило улицы

Очевидно, в Россию пришла карма, ведь сразу в нескольких областях наблюдаются бедствия. Так, во Владивостоке ураганные ветры, которые сносят все на своем пути, в Казани – улица превратилась в реку, а в Самаре по неизвестным причинам вспыхнул рынок.

Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы. Что известно об апокалипсисе у россиян – передает 24 Канал.

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Во Владивостоке ураган сносит даже людей.

Российский Владивосток накрыло непогода – ураганный ветер сносит буквально все на своем пути. Как сообщают синоптики, порывы составляют 34 метра в секунду.

Из-за непогоды закрыли сообщение с островом Русским. Как сообщают росСМИ, теперь студентов, которые не смогли выехать, будут размещать в гостиничных комплексах, а желающих вернутся на остров будут временно размещать во Владивостоке.

Ветер срывает крыши во Владивостоке: смотрите видео

В сети публикуют кадры, как порывы ветра срывают крыши построек и буквально сносят людей. Кроме того, на острове Попова снесло сотовую башню, и россияне теперь остались без связи.

Порывы ветра сносят людей: смотрите видео

Порывы ветра снесли башню связи: смотрите видео

В Казани – потоп

В Казани произошел коммунальный коллапс. Да, в городе прорвало подземные коммуникации и улицу превратились в реки.

Интересно, что сами россияне, публикующие кадры в сети, реагируют на это со смехом.

Девушка сквозь смех рассказывает о затопленных улицах в Казани: смотрите видео

В Казани прорвало подземные коммуникации: смотрите видео

Что стало причиной затопления – неизвестно.

В Самаре горит рынок

Корма пришла и в Самару. Там загорелся Кировский рынок – пожар возник в торговых рядах. Огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров.

Пожар до сих пор не локализовали. Более того, огонь наоборот – распространяется. Так, местные заявляют, что загорелся павильон с пиротехникой и теперь в Самаре раздаются взрывы.

Пожар в Самаре: смотрите видео

Поскольку спасатели не могут обуздать огонь, то продавцы самостоятельно пытаются хоть как-то спасти товар. По предварительным данным, причиной пожара могло стать замыкание, однако точной информации пока нет.