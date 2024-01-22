Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали. Що відомо про апокаліпсис у росіян – передає 24 Канал.
Дивіться також Аномальні природні явища: у світі за один день прокинулися три вулкани
У Владивостоці ураган зносить навіть людей
Російський Владивосток накрила негода – ураганний вітер зносить буквально все на своєму шляху. Як повідомляють синоптики, пориви сягають 34 метрів за секунду.
Через негоду закрили сполучення з островом Руським. Як повідомляють росЗМІ, тепер студентів, які не змогли виїхати будуть розміщувати у готельних комплексах, а охочих повернуться на острів будуть тимчасово розміщувати у Владивостоці.
Вітер зриває дахи у Владивостоці: дивіться відео
У мережі публікують кадри, як пориви вітру зривають дахи будівель та буквально зносять людей. Окрім того, на острові Попова знесло стільникову вежу й росіяни тепер залишилися без зв'язку.
Пориви вітру зносять людей: дивіться відео
Пориви вітру знесли вежу зв'язку: дивіться відео
У Казані – потоп
У Казані стався комунальний колапс. Так, у місті прорвало підземні комунікації й вулицю перетворилися на річки.
Цікаво, що самі росіяни, які публікують кадри у мережі реагують на це зі сміхом.
Дівчина крізь сміх розповідає про затоплені вулиці в Казані: дивіться відео
У Казані прорвало підземні комунікації: дивіться відео
Що стало причиною затоплення – невідомо.
У Самарі горить ринок
Карма завітала і в Самару. Там спалахнув Кирівський ринок – пожежа виникла у торгових рядах. Вогонь охопив площу понад 1000 квадратних метрів.
Пожежу й досі не локалізували. Ба більше, вогонь навпаки – розповсюджується. Так, місцеві заявляють, що зайнявся павільйон з піротехнікою й тепер у Самарі лунають вибухи.
Пожежа у Самарі: дивіться відео
Оскільки рятувальники не можуть приборкати вогонь, то продавці самотужки намагаються хоч якось врятувати товар. За попередніми даними, причиною пожежі могло стати замикання, однак наразі точної інформації немає.