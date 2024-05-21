В России арестовали бывшего командующего 58-й армии генерала Попова

Экс-командующего 58-й армии Ивана Попова арестовали на два месяца в Москве. Его обвиняют в незаконной продаже металлоконструкций стоимостью около 100 миллионов рублей, предназначенных для строительства линии обороны на фронте.

Об аресте Попова сообщил ряд российских телеграм-каналов, передает 24 Канал.

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В чем причина

По версии следствия, Попов и двое его сообщников – предприниматель из Краснодарского края и офицер Южного военного округа – продали несколько тысяч тонн металла. Материал был предназначен для строительства инженерных сооружений 58 армии страны-агрессора.

Бывший командующий 58-й армией Иван Попов был арестован по подозрению в мошенничестве,

– сообщают росСМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Утверждается, что сумма ущерба, причиненного обвиняемыми, – более 100 миллионов рублей. Затем арест экс-командующего прокомментировал адвокат генерала Ивана Попова Сергей Буйновский.

Он ни в чем не виноват, обвинения не выдвинули ему,

– сказал адвокат.

Предыстория Попова

49-летний Попов стал известен в июле 2023 года, когда его уволили с должности командующего через несколько месяцев после назначения. Его отстранили от командования после того, как он выступил со скандальными обвинениями в адрес российского генштаба и открыто заявил о проблемах в армии. Тогда его обвинили в паникерстве и шантаже высшего руководства. После того как Попов заявил о готовности доложить о проблеме лично Владимиру Путину, Валерий Герасимов отстранил его от должности и отправил на передовые позиции фронта.

После этого Попов был отправлен в Сирию. Спустя время его вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Сначала главным подозреваемым был заместитель Попова, а теперь и сам генерал Попов.