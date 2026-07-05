Путин арестовал "правую руку" своего друга: впоследствии это обернется против главы Кремля

В России произошло громкое задержание бывшего чиновника Росавиации и человека, близкого к другу детства Владимира Путина. Этот шаг со стороны главы Кремля свидетельствует о серьезных процессах, происходящих в его окружении.

1 июля в Москве с привлечением спецназа ФСБ был задержан Константин Махов, который в последнее время работал в компаниях российского миллиардера Аркадия Ротенберга. Политтехнолог Тарас Загородний рассказал "24 Каналу" о последствиях этого ареста.

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Кремль взялся за российские элиты

"Очень важная деталь: Махов был "правой рукой" и управляющим активами Ротенберга, который является другом детства Путина. Они вместе ходили в секцию дзюдо. Если он уже не слишком жалеет собственного друга, это означает, что ситуация начинает расшатываться. А кооператив "Озеро" превращается в кооператив "Болотце", в котором некоторые уже начинают тонуть. И это очень хорошо", – уверен политолог.

Стоит знать. Кооператив "Озеро" был основан Путиным и его близкими друзьями в 1996 году и представлял собой дачный поселок в пригороде Санкт-Петербурга. Впоследствии учредители кооператива "Озеро" заняли руководящие посты в России и стали миллиардерами, как Ротенберг.

Задержанный Махов был бывшим заместителем главы Росавиации. Его, а также бывшего руководителя Росавиации Александра Нерадько подозревают в хищении около 800 миллионов рублей, которые были выделены на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Домодедово" в Москве. Кстати, Махов отрицает обвинения.

800 миллионов рублей для этих людей – это, по словам политолога, просто карманные деньги на два дня. Разумеется, Махов – человек, который управлял активами Ротенберга, а значит, там были суммы значительно больше.

Логика такова: Путин видит, что в его окружении начинаются колебания. И он пытается закрутить гайки. Поэтому начинает арестовывать пока не самых близких друзей, а людей, близких к ним. Он пытается таким образом продемонстрировать силу – будто бы он контролирует ситуацию, чтобы никто не разбегался. В ФСБ ему тоже подсказывают, кого брать, а кого не брать,

– подчеркнул Тараз Загородний.

Политолог уверен, что это очень показательный арест. Он свидетельствует о том, что из-за сокращения ресурсной базы режима внутри него начинается борьба за ресурсы и борьба за власть. Путин понимает, что уже теряет контроль, и поэтому пытается продемонстрировать, что он еще обладает влиянием.

Политолог объяснил, что происходит в окружении Путина: смотрите видео

Это очень хорошая демонстрация того, что уже даже ближайшее окружение Путина задает болезненные вопросы,

– отметил он.

Загородний добавил, что один из таких вопросов поднял глава Сбербанка Герман Греф, который также является представителем питерской тусовки. Он заявил, что вряд ли найдется "хотя бы один человек, которого бы не беспокоило что-либо, кроме скорейшего прекращения военных действий". Поэтому события в России могут довольно стремительно развиваться в августе, который за последние 30 лет в России не является особо счастливым месяцем.