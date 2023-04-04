Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он считает, что несмотря на то, что до сих пор мировое сообщество не было готово к эскалации, могут быть определенные триггеры, которые подтолкнут его к этому.

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Шейтельман отметил, что ни у кого нет инструментов, чтобы помешать России председательствовать в Совете Безопасности ООН в течение апреля.

Все понимают, что такое ООН, все понимают ее недостатки. Все решения в пользу Украины вынесены не Советом Безопасности, а Генеральной Ассамблеей. Она сегодня рабочий орган, а Совбез – орган, сегодня не работающий в принципе,

– подчеркнул спикер.

"Триггер для США"

По словам эксперта, разгонять Совбез ни у кого намерений нет, да и толку от этого будет немного. Однако жаль, что члены до сих пор не готовы к эскалации и вступлению в войну на стороне Украины.

Мне кажется, что арест журналиста The Wall Street Journal может стать триггером для Америки серьезно отнестись к этой ситуации, серьезно применить план "Б",

– подчеркнул политтехнолог.

Он добавил, что план "А" был остановить Россию и не допустить оккупации Украины, а план "Б" может быть в уничтожении России.

К тому же, то, что сейчас все журналисты и медиа призвали выслать всех россиян из Америки, в том числе и посла – это важный шаг. Ведь подобные американские издания оказывают большое влияние на политику.

Шейтельман прокомментировал арест американского журналиста в России: смотреть видео

Что известно об аресте американского журналиста