Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, попри те, що досі світова спільнота не була готова до ескалації, можуть бути певні тригери, які підштовхнуть її до цього.

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Шейтельман зауважив, що ні в кого немає інструментів, аби перешкодити Росії головувати в Раді Безпеки ООН протягом квітня.

Всі розуміють, що таке ООН, всі розуміють її недоліки. Всі рішення на користь України винесені не Радою Безпеки, а Генеральною Асамблеєю. Вона сьогодні робочий орган, а Радбез – орган, що сьогодні не працює в принципі,

– наголосив спікер.

"Тригер для США"

За словами експерта, розганяти Радбез ніхто намірів немає, та й користі від цього буде небагато. Однак шкода, що члени досі не готові до ескалації та вступу у війну на боці України.

Мені здається, що арешт журналіста The Wall Street Journal може стати тригером для Америки серйозно поставитися до цієї ситуації, серйозно застосувати план "Б",

– підкреслив політтехнолог.

Він додав, що план "А" був зупинити Росію і не допустити окупації України, натомість план "Б" може бути у знищенні Росії.

До того ж те, що зараз всі журналісти та медіа закликали вислати всіх росіян з Америки, зокрема і посла – це важливий крок. Адже подібні американські видання мають великий вплив на політику.

Шейтельман прокоментував арешт американського журналіста в Росії: дивитись відео

Що відомо про арешт американського журналіста