В Брянской области мост упал на пассажирский поезд, есть погибшие и много раненых
- В Брянской области мост упал на пассажирский поезд, повлекший гибель 4 человек и ранение 44 пассажиров.
- Инцидент произошел из-за обрушения автомобильного моста, диверсия подтверждена Московской железной дорогой.
- Мост упал на поезд, следовавший по маршруту Москва – Климово, четыре вагона сошли с рельсов.
Вечером 31 мая в России случилось чрезвычайное происшествие. Мост упал прямо на поезд, когда тот ехал внизу. Уже известно о ряде жертв и пострадавших.
Детали собрал 24 Канал.
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Что известно о падении моста на поезд в России
Как сообщили телеграм-каналы, это произошло перед поселком Выгоничи в Брянской области. Поезд с пассажирами ехал по маршруту Москва – Климово, когда на него упал мост.
Четыре вагона сошли с рельсов. Говорят, что по мосту в момент происшествия проезжали фура и легковые авто.
Авария с мостом на Брянщине / Фото из телеграм-каналов
Что говорит власть
Губернатор прокомментировал инцидент так: "В районе одного из участков федеральной автодороги А240 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей и пассажирского железнодорожного состава. На месте работают все экстренные службы, представители органов власти. Делается все необходимое для помощи пострадавшим".
Смотрите видео с места событий в Брянской области (осторожно, может быть мат!)
Некоторые пишут, что опору моста могли взорвать.
Позже в Московской железной дороге подтвердили диверсию. Там сообщили, что пассажирский поезд сошел с рельсов из-за обрушения прогона здания автомобильного моста "в результате незаконного вмешательства в деятельность транспорта".
Сколько людей пострадало
СМИ пишут, что количество пострадавших – 44, это все пассажиры поезда. Тех, кто не может выйти самостоятельно, вытаскивают через окна.
Четверо людей погибли.