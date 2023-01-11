В России будет новый тип гражданской войны, – Пионтковский объяснил ее особенности

У России будет новый тип гражданской войны – между собой будут воевать частные армии. И борьба за власть и богатство уже идет. Пионтковский отмечает, что это напоминает картину последних лет коммунистической власти.

Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский. Он объяснил, что это будет совершенно новый тип гражданской войны или, как говорят на Западе, "российская смута".

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Оппозиционер отметил, что это не идеологическая война 1917 – 1921 годов, когда боролись армии за коммунистическую идею или "неразделенную Россию".

Это будут в огромном масштабе бандитские разборки 90-х, когда все эти частные армии будут воевать. Да, армия Пригожина "заточена" на переделе собственности – они разграбят "Рублевку", олигархов и захватят большие активы,

– считает Пионтковский.

По его мнению, это будет не идеологическая война людей, имеющих разные точки зрения, это будет огромная бандитская разборка. "Поэтому там будет не две страны, в России будет много стран", – добавил он.

Как отметил публицист, еще один элемент хаотизации России – то, что эти частные армии сейчас создают "губернатора" под видом терробороны.

"Пригожин создал свою армию, чтобы разграбить всех. А Тимченко ("кошелек" Путина, – 24 Канал) создает свою армию, чтобы сохранить свои миллиарды", – говорит Пионтковский.

По его словам, это не готовящаяся гражданская война, она уже проходит на наших глазах.

Ведь за последние два месяца произошло около десятка загадочных смертей менеджеров компаний – они либо "выпадали из окон", либо внезапно "умирали от инфаркта". Это похоже на картину последних лет коммунистической власти. То есть эта война уже началась, и идет,

– подытожил Пионтковский.

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