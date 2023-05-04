Атаки беспилотников на нефтебазы России становятся массовыми: было попадание и в Ростовской области

В России ночь на 4 мая выдалась не слишком спокойной. В оккупантов вспыхивали нефтебазы.

Пожар был на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани и на заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Оккупанты традиционно заявляют об атаке беспилотников.

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Что происходит в России

Губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил, что в ночь на 4 мая беспилотник врезался в конструкции межцеховой эстакады строящегося завода. Событие произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района. По данным российского губернатора, беспилотник взорвался.

Возникший в результате взрыва огонь потушили. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия,

– написал Голубев.

Традиционно российский чиновник убеждал, что якобы жертв и пострадавших нет, постройкам нанесли "незначительный ущерб". Но стоит помнить, что россияне могут умалчивать о потерях и повреждениях.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани

В ночь на 4 мая у оккупантов на Кубани вспыхнул пожар в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Российские экстренные службы, конечно, жаловались из-за якобы "падения беспилотника".

Огонь ликвидировали только на рассвете 4 мая. Пропагандисты традиционно написали, что якобы никто не пострадал.

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"Атака" беспилотника на Кремль