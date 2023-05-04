Атаки беспилотников на нефтебазы России становятся массовыми: было попадание и в Ростовской области
В России ночь на 4 мая выдалась не слишком спокойной. В оккупантов вспыхивали нефтебазы.
Пожар был на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани и на заводе нефтепродуктов в Ростовской области. Оккупанты традиционно заявляют об атаке беспилотников.
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Что происходит в России
Губернатор Ростовской области России Василий Голубев заявил, что в ночь на 4 мая беспилотник врезался в конструкции межцеховой эстакады строящегося завода. Событие произошло на Новошахтинском заводе нефтепродуктов в районе села Киселевка Красносулинского района. По данным российского губернатора, беспилотник взорвался.
Возникший в результате взрыва огонь потушили. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия,
– написал Голубев.
Традиционно российский чиновник убеждал, что якобы жертв и пострадавших нет, постройкам нанесли "незначительный ущерб". Но стоит помнить, что россияне могут умалчивать о потерях и повреждениях.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе на Кубани
В ночь на 4 мая у оккупантов на Кубани вспыхнул пожар в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Российские экстренные службы, конечно, жаловались из-за якобы "падения беспилотника".
Огонь ликвидировали только на рассвете 4 мая. Пропагандисты традиционно написали, что якобы никто не пострадал.
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"Атака" беспилотника на Кремль
- В ночь на 3 мая возле Кремля раздавались взрывы. У российского диктатора заявили о якобы "нападении дронов" со стороны Украины.
- Владимир Зеленский объяснил, что наше государство защищает собственные города и деревни на своей территории и не атакует ни Путина, ни Москву.
- В России же заявили о якобы "спланированной террористической акции и покушении на президента в канун Дня Победы, парада 9 мая".
- Спикер Зеленского объяснил, что теракт – это разрушенные подъезды домов в Днепре и Умани, или ракета, запущенная у людей, пытавшихся эвакуироваться на вокзале в Краматорске, и многие другие трагедии.
- В американском Институте изучения войны заявили, что "атаку на Кремль" могла устроить сама Россия. Таким поступком Кремль мог планировать показать "реальную опасность россиянам", создав условия для более широкой мобилизации.