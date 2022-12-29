Из-за "беспилотника" в Энгельсе: над Россией частично закрыли небо, а в Москве задерживаются рейсы

29 декабря в российском Энгельсе снова раздавались взрывы. Поэтому в Москве задерживаются рейсы, а небо – частично закрыли.

Губернатор Саратовской области утверждает, что в Энгельском районе якобы сбили беспилотник. По его словам, пострадавших нет. Об этом информирует 24 канал.

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Во взрывах в Энгельсе россияне снова обвиняют украинцев

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что под Энгельсом "был сбит беспилотник".

В результате падения обломков был поврежден забор частного дома, автомобиль и гараж, в одном из домов выбило окно на балконе. Других повреждений нет. Люди не пострадали,

– заявил губернатор.

В Москве задерживаются рейсы

Российские пропагандисты говорят, что в аэропорту Домодедово пассажиры не могут вылететь из-за закрытия воздушного пространства после новых взрывов в Энгельсе.

Пассажирам самолета Москва – Пенза объявили о переносе рейса на неопределенный срок. Их самолет отбуксировали в Домодедово на стоянку.

Воздушное пространство над Саратовской областью закрыли

В сети показали, как сейчас выглядит воздушное пространство над Саратовской областью. Он закрыт из-за взрывов в Энгельсе.

Самолеты облетают Саратов и Пензу, где тоже закрыли небо, выбирая другие маршруты.



Воздушное пространство над Саратовской областью закрыли.

В Саратове ограничивали полеты

В Саратове после так называемой "работы ПВО" в районе военного аэродрома Энгельса временно ограничивали полеты гражданской авиации. Теперь они снова восстановлены.

Ограничения были введены также в зоне пензенского аэропорта.

"Хлопок" в Энгельсе