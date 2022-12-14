В очередной раз пробили дно: в России детей сделали "сиротами" для сюжета на ТВ

В России в сюжете показали детей, которых родители отправили отдохнуть на неделю в Абзаково. В сюжете сказали, что эти дети якобы являются сиротами.

Соответствующую информацию сообщили в российских телеграмм-каналах. Инцидент произошел в российском городе Магнитогорске.

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Родители возмущены, что из их детей сделали сирот

В российских новостях заявили, что якобы был благотворительный выезд воспитанников Центра помощи детям-сиротам и оставшимся без родителей детям в детский загородный центр "Абзаково".

Пропагандисты рассказали, что дети стали участниками анимационной программы и получили подарки.

Кроме российского канала, поет о "знаковом" событии и так называемая исполняющая обязанности заместителя главы города Магнитогорск по социальным вопросам Лилия Ярыгина. Она благодарила руководство загородного центра, однако и словом не вспомнила, что там отдыхают дети, которым родители оплатили развлечения.

Мама одного из участников сюжета говорит, что о съемках с участием их детей узнали от учителя.

А потом мы увидели своих детей – они бегают, играют, проходят квесты. То есть, там весь репортаж – наши дети бегают. И все это на проявляющемся фоне – это якобы чья-то благотворительность "детям-сиротам",

– рассказала мама школьника Анастасия.

Она говорит, что больше всего их возмутила подача информации. Ведь в сюжете сняли на видео якобы 100 счастливых детей, а детей-сирот там было всего 10.

По данным СМИ, россиянки заплатили по 3,6 тысячи, чтобы их чада отдохнули. Хотя они и не запрещали делать сюжет о своих детях, но когда увидели, как их представили, требуют публичных извинений:

от телеканала;

а также – от исполняющей обязанности заместителя председателя Магнитогорска, которая на камеру кичилась поддержкой "несчастных" детей.

Россия не раз использовала детей для пропаганды