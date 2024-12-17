Какую задачу должна выполнить оппозиция, чтобы в России произошла революция

Российские власти потерпели тяжелое поражение в Сирии после падения режима Башара Асада, которого они поддерживали. В российском обществе это всколыхнуло волну недовольства, что может стать одним из факторов формирования революционной ситуации в России.

Об этом рассказал 24 Каналу российский оппозиционный политтехнолог Аббас Галлямов, отметив, какой должна быть задача сопротивления в России, когда в стране-агрессоре наступит переломный момент. Это может произойти вскоре.

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Россияне будут искать альтернативное мнение

Галлямов считает, что задача российской оппозиции бороться за общественное мнение и создавать предпосылки для того времени, когда режим Путина ослабнет, и нужно будет дать россиянам возможность выбрать другой политический путь.

Борьба за общественное мнение – это предпосылка любой революции. Ни один раскол в элитах не станет ею, если у народа не созрело понимание того, что идти по пути, который был раньше он не хочет, а стремится идти по другому,

– сказал он.

Для того чтобы в России осуществилась революция, по его мнению, нужны два условия, которые сформулировал еще Владимир Ленин – верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому.

Задача российской оппозиции, чтобы низы не хотели. Предпосылки для этого есть,

– сказал оппозиционер.

Путь, который предложил Путин, ведет в тупик, и это очевидно россиянам. Наибольший вклад в это сделали ВСУ, которые разбили миф о "непобедимости" российской армии. Россияне сейчас осознают, что в Украине они уже три года ничего не могут сделать, и в Сирии их побили.

Если российские власти врут насчет этого, то, возможно, они врут и насчет другого –традиционных ценностей, что "Путин – не коррупционер, а честный человек", что российская экономика растет и уровень жизни населения повышается. А на самом деле все наоборот,

– подчеркнул Галлямов.

Из-за этой ситуации россияне начнут искать альтернативное мнение, и тогда обратят внимание на оппозиционеров. Поэтому задача оппозиции подготовить общественное мнение для революции – низы больше не должны хотеть жить по-старому.

Нужно несколько лет

"В то же время условия для революции должны формироваться несколько лет. Хотя очень многое зависит от того, чем завершится этап вооруженного противостояния и переговоров, которые может инициировать Дональд Трамп, и будет ли это выглядеть как успех Путина", – предположил он.

Если будет очевидно, что успеха нет, то все процессы, по словам оппозиционера, резко ускорятся. Главное доказательство, что путинский режим сильный будет подвергнуто сомнению. Он может быть сильным против студентов, которые выйдут с протестами на улицы.

Но если Путин потерпит поражение кроме войны в Сирии, еще и в Украине, это будет означать, что власть может противостоять только студентам без оружия. А с вооруженным противником – она бессильна. Такая власть вызывает презрение,

– отметил Аббас Галлямов.

Отметим, что глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что движущей силой мятежа в России могут стать простые граждане, в частности, те, чьи родственники погибли в тюрьмах по разным причинам, или были отправлены на войну, или были забиты до смерти. По ее словам, все уже видели мятеж Пригожина, возможно, следующий будет "более симпатичный и успешный".