БGЛА могли поразить 2 электростанции в России: видео зафиксировали взрывы и пожары

Территория России ночью 1 сентября оказалась под масштабным ударом беспилотников. Информация о пролетах дронов и взрывах в сети поступала по меньшей мере из 8 регионов.

И под утро появились видео из двух областей, из которых можно сделать вывод о взрывах и пожарах на электростанциях. Речь идет о городах Кашира в Московской области и Конаково в Тверской.

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Удары дронов по электростанциям в России 1 сентября: что на сейчас известно

Уже с начала суток 1 сентября в сети российские телеграм-каналы начали публиковать сообщения об атаке дронов. Такие сведения поступали в течение ночи по меньшей мере из 8 регионов России – это Московская область, Брянская, Липецкая, Белгородская, Воронежская, Тульская, Рязанская и Тверская области.

В итоге местные жители опубликовали видео из двух регионов, в которых говорилось о вероятных прилетах БПЛА в электростанции. Это Кашира в Московской области (в сотне километров от Москвы) и Конаково в Тверской области (150 километров до российской столицы).

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Атака на Конаковскую электростанцию: смотрите видео из соцсетей

Официально российские власти попадания по состоянию на это время не признают. По сообщениям губернаторов практически всех областей, где фиксировали дроны, "все сбито". Причем речь шла о десятках БПЛА.