В России горит "Уралтрансмаш" – единственное предприятие, которое производит САУ, – СМИ

В российском Екатеринбурге вспыхнул мощный пожар на предприятии "Уралтрансмаш". Это единственный в России завод, который производит САУ.

Российские СМИ сообщают, что пожар начался во время сварочных работ. Сейчас над предприятием поднимается сильный дым, передает 24 Канал.

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Что известно о пожаре на "Уралтрансмаш"

На российском предприятии "Уралтрансмаш", которое расположено в российском Екатеринбурге, вспыхнул масштабный пожар. Над предприятием поднимается столб дыма.

По информации российских СМИ, площадь пожара составляет 420 квадратных метров. Местные утверждают, что горит кровля цеха. Также есть информация, что трое сотрудников эвакуировались самостоятельно, больше в цехе людей не было.

Пожар на "Уралтрансмаш": смотрите видео

Заметим, что "Уралтрансмаш" является одним из предприятий ВПК России, которые специализируются на производстве военной техники, станков, а также трамвайных вагонов. Также это единственное предприятие страны-агрессора, на котором изготавливают самоходные артиллерийские системы.

Над "Уралтрансмаш" поднимается дым / Фото росСМИ