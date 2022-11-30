В России готовятся к протестам из-за мобилизации: запретили митинги у органов власти и церквей

В России приняли запрет на проведение митингов у органов власти, церквей, вокзалов, школ, больниц, аэропортов. Несмотря на то, что в стране и так давно не было масштабных протестов.

В эфире 24 канала правозащитник Марк Фейгин прокомментировал, что в российском законодательстве и так все урегулировано до уровня, когда ни одно существенное конституционное право жители не могут реализовать.

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Он добавил, что митингов, пикетов или массовых мероприятий вообще давно уже нет. Легально провести это в России невозможно.

Они институализировали невозможность проведения каких-либо мероприятий политического вида. По факту это и раньше было – ограничивалось Кремлем и рядом с ним объектами. Сейчас это расширили,

– отметил Марк Фейгин.

По его словам, можно бы этого и не делать – они все равно нигде и ничего не дают проводить. Разве прикрывают себя этими новыми ограничениями.

Готовятся ли в Кремле к мобилизации и возмущениям

Марк Фейгин рассказал, если люди все же отважатся протестовать против мобилизации, им никакие разрешения на митинги не нужны.

Если до этого дойдет, я считаю, что родственники мобилизованных, а также потенциальные мобилизованные могут вообще не спрашивать никакого разрешения. Должны действовать исключительно, опираясь на собственные эмоции и желания,

– объяснил Фейгин.

"В России никого не осталось организаторов (протестов – 24 канал) – они либо в тюрьмах, либо в иммиграции. Рядовые активисты ничего не могут сделать – они на контроле", – акцентировал правозащитник.

Он добавил, пусть принимают что угодно. Если пойдет волна возмущения, ни один дурак не будет подавать заявки на организацию митингов, особенно перед администрациями. Будут действовать совсем иным образом.

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