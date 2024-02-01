Впервые с начала полномасштабной войны: в России заявляют об атаке дронов на Нижний Новгород

В России все чаще появляются сообщения об атаках неизвестных дронов. На этот раз беспилотные летательные аппараты якобы видели над Нижегородской областью.

Российские СМИ пишут, что впервые с начала полномасштабного вторжения дроны атаковали Нижнегородскую область. Несколько БпЛА упали неподалеку нескольких сел, передает 24 Канал.

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Пострадавших нет

По информации российских медиа, неизвестные дроны упали в лесопосадке недалеко от трассы между селами Чернуха и Старые Ключищи в Кстовском районе. Сообщение о БпЛА в этой области появились впервые с начала полномасштабной войны, отмечают вражеские СМИ.

Пропагандистские медиа со ссылкой на анонимные источники заявили, что эти дроны якобы летели со стороны Рязанской области. По их версии, БпЛА двигались на низкой высоте (около 50 метров), чтобы системы ПВО не увидели эти беспилотники.

Российские издания также пишут, что в городе Кстово есть нефтеперерабатывающие предприятия. Они предполагают, что они гипотетически могли стать целями для БпЛА.

Пострадавших и повреждений предварительно нет.

По информации минобороны России, ПВО уничтожило 8 беспилотников над Белгородской областью, 2 – над Воронежской, и еще 1 – над Курской. В то же время о Нижегородской области ведомство не сообщает, хотя местные рассказывают об атаке неизвестных дронов.

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