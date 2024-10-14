Сбой в методичках: на росТВ заговорили о реальном вступлении Украины в НАТО

Российские пропагандисты уже и сами уверены, что Украина может вступить в НАТО. Более того, они убеждают, что даже при таких условиях для России ничего страшного якобы не произойдет.

Похоже, некоторые россияне трезво поняли, что приглашение Украины в НАТО – необратимый процесс, и пытаются успокоить себя, что последствий это не будет иметь. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко в разговоре с 24 Каналом объяснил, что уже даже для пропагандистов становится сложно писать методички.

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Методички уже не работают

В эфире ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой так называемый военный историк Алексей Исаев заявил, что он не против вступления Украины в НАТО, потому что это, мол, ничего не изменит. Скабееву такой вывод очень возмутил, потому что "для чего мы здесь это все три года подряд?". Гость поспешил оправдаться, однако звучало это уже не слишком убедительно.

Произошли несколько событий. Большая война длится уже почти 3 года, а надеялись на 3 дня или неделю, а это произвело серьезное впечатление на всех. Сложнее стало производить методички для таких "ораторов". И операция на Курщине показала, что оказывается, военные силы другого государства спокойно могут находиться на территории России,

– отметил Игорь Яковенко.

При таких обстоятельствах российская пропаганда часто "дает сбой", действительно не понимая, что, собственно, теперь говорить народу через экраны телевизора и не только. Кто-то продолжает утверждать, что все идет по плану, а кто-то уже начинает задавать больше вопросов.

"Это и показала дискуссия между Скабеевой и Мусаевым. Кто-то, как Мусаев, говорит, что Украина де-факто уже в НАТО. А кто-то, как Скабеева, тянет старую методичку и убеждает, что якобы этого никогда не допустят. Есть разлад. Никто долго не получал методичек, а новые оказались очень неточными, уклончивыми", – объяснил журналист.

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Конечно, есть пропагандисты, которые при включении камеры заводят "генератор ненависти" и, по словам Яковенко, находятся в такой себе контролируемой истерике. Говорится о таких персонажах как Владимир Соловьев или уже упомянутая Ольга Скабеева.

Однако многие россияне, которые являются частыми гостями в пропагандистских эфирах, постоянно путаются в своих ответах и в конце концов приходят к выводу, что так называемая "сво" не дала тех результатов, на которые надеялись. Более того, результаты оказались противоположными и Россия стоит перед новыми вызовами, с которыми не может справиться.