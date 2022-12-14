Если за "родину", то можно: в Госдуме хотят отменить наказание за преступления в Украине

В Госдуме страны-агрессорки предложили отменить уголовную ответственность за преступления, совершенные в пользу России. Более того, этот законопроект 3 декабря приняли в первом чтении, а на прием поправок к нему выделили пять дней.

Принять же поправки должны до 17 декабря. Об этом сообщили росСМИ, рассказывает 24 канал. Что интересно, этот законопроект будет распространяться на временно оккупированные территории Украины, которые Россия после псевдореферендума уже считает "своими".

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Разрешены любые преступления за туманные интересы России

Речь идет о так называемых ДНР и ЛНР, а также об оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей. Так, согласно статье 2 законопроекта, зверства, наказуемые законодательством и Украины, и России, не будут считаться преступными, если они были направлены на защиту интересов:

России или так называемых "ЛДНР",

граждан или организаций России или так называемых "ЛДНР",

населения и организаций Запорожской и Херсонской областей.

При этом, как отмечают российские источники, при буквальном прочтении законопроект не устанавливает ни того, что означает фраза "в интересах России", ни временных границ для отказа в уголовном преследовании. Также он и не конкретизирует о каких именно преступлениях идет речь. То есть разгуляться преступникам будет где, ведь можно хоть убивать, пытать или насиловать, хоть продавать наркотики.

Более того, законом установлено, что до 2027 года дела за преступления, совершенные на ТОТ, не могут рассматриваться судом присяжных. Таким образом, государство-террорист исключает даже малейшую возможность повлиять на вынесение оправдательных приговоров.

Так что по извращенной логике захватчиков, можно прибегать к любым зверствам у себя "дома" в отношении своих "новых сограждан" и тебе за это ничего не будет, хотя любое государство наоборот должно защищать своих людей. Главное условие, чтобы это зло было "во благо" России. По сути, в стране-агрессорке предложили установить на временно оккупированной территории правовой режим в стиле Средневековья.

И совершенно безразлично, о чем там говорит не только украинское законодательство, но и международное. Хотя, отметим, и отсутствие такого закона российским захватчикам не мешает показывать на весь мир свою безобразную преступную натуру.

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Абсурдность законопроекта понимают и в России

Отметим, что даже адвокаты страны-агрессорки понимают всю абсурдность ситуации. Так, один из них отметил, что "выходит, судья сможет освободить человека от уголовной ответственности за абсолютно любое преступление. Просто потому, что сочтет действие направленным "в защиту интересов Российской Федерации".

Такое было у Дюма – когда кардинал Ришелье выписывал бумагу: "Все, что сделал предъявитель этого, сделано по моему приказу и для блага государства". Здесь получается примерно то же самое. Это разрушение права,

– отметил российский адвокат Михаил Беньяш.

Предполагается также, что этот законопроект был разработан для того, чтобы создать на местах ручной инструмент освобождения от уголовной ответственности по всем преступлениям. При этом, вероятнее всего, такими делами будут заниматься специально обученные судьи, которые будут "пачками прекращать уголовную ответственность".