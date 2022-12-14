Ухвалити ж поправки повинні до 17 грудня. Про це повідомили росЗМІ, розповідає 24 канал. Що цікаво, цей законопроєкт поширюватиметься на тимчасово окуповані території України, які Росія після псевдореферендуму уже вважає "своїми".

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Дозволені будь-які злочини за туманні інтереси Росії

Мовиться про так звані ДНР та ЛНР, а також про окуповані території Запорізької та Херсонської областей. Так, згідно зі статтею 2 законопроєкту, звірства, які караються законодавством й України, й Росії, не будуть вважатися злочинними, якщо вони були спрямовані на захист інтересів:

Росії чи так званих "ЛДНР",

громадян чи організацій Росії чи так званих "ЛДНР",

населення та організацій Запорізької та Херсонської областей.

При цьому, як зазначають російські джерела, при буквальному прочитанні законопроєкт не встановлює ані того, що означає фраза "в інтересах Росії", ані часових кордонів для відмови від кримінального переслідування. Також він й не конкретизує про які саме злочини йдеться. Тобто розгулятися злочинцям буде де, адже можна хоч вбивати, хоч катувати чи гвалтувати, хоч продавати наркотики.

Ба більше, законом встановлено, що до 2027 року справи за злочини, вчинені на ТОТ, не можуть розглядатися судом присяжних. Таким чином держава-терористка виключає навіть найменшу можливість повпливати на винесення виправдувальних вироків.

Тож за збоченою логікою загарбників, можна вдаватися до будь-яких звірств у себе "вдома" щодо своїх "нових співгромадян" і тобі за це нічого не буде, хоча кожна держава навпаки повинна захищати своїх людей. Головна умова, щоб це зло було "во благо" Росії. По суті, у країні-агресорці запропонували встановити на тимчасово окупованих територіях правовий режим у стилі Середньовіччя.

І абсолютно байдуже про що там говорить не лише українське законодавство, а й міжнародне. Хоча, зазначимо, й відсутність такого закону російським загарбникам не заважає показувати на увесь світ свою потворну злочинну натуру.

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Абсурдність законопроєкту розуміють й на Росії

Зазначимо, що навіть адвокати країни-агресорки розуміють усю абсурдність ситуації. Так, один з них зазначив, що "виходить, суддя зможе звільнити людину від кримінальної відповідальності за абсолютно будь-який злочин. Просто тому, що вважатиме дію спрямованою "на захист інтересів Російської Федерації".

Таке було у Дюма – коли кардинал Рішельє виписував папір: "Все, що зробив пред'явник цього, зроблено за моїм наказом і для блага держави". Тут виходить приблизно те саме. Це руйнація права,

– зазначив російський адвокат Михайло Беньяш.

Припускають також, що цей законопроєкт розробили для того, щоб створити на місцях ручний інструмент звільнення від кримінальної відповідальності за всіма злочинами. При цьому, найімовірніше, такими справами займатимуться спеціально навчені судді, які "пачками припинятимуть кримінальну відповідальність".