Путин хочет поднять призывной возраст: британская разведка объяснила, что задумал тиран

В первые дни 2023 года в России заявили о повышении призывного возраста. Раньше он составлял 27 лет.

Глава комитета госдумы России по обороне предлагает увеличить верхний возраст призыва до 30 лет. Это поможет стране-террористке увеличить численность сил на 30%.

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Еще в 2022 году Путин заявил, что поддерживает этот шаг. Разведка Великобритании рассказала, для чего это нужно России. В стране-оккупантке надеются, что изменение возрастных критериев поможет усилить личный состав.

Кроме того, в России считают, что такая новость вызовет меньшую тревогу, чем объявление об очередном раунде непопулярного процесса "частичной мобилизации".

Россия хочет создать 2-миллионную армию

В ГУР МО Украины заявили, что Россия пытается создать 2-миллионную армию.

В России уже активно проходит подготовка к объявлению очередной волны мобилизации. На законодательном уровне вносятся изменения в законы, регламентирующие проведение мобилизации. Также продолжается активная подготовка учебных центров,

– отметили в разведке.